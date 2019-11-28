واشنطن توجه انتقاداً لاذعاً للحكومة العراقية بشأن اغلاق مؤسسات اعلامية

2019/11/28 | 09:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ادانت الولايات المتحدة ،اليوم اخميس، المضايقات المتزايدة والترهيب الأخير لوسائل الإعلام في العراق.وذكرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد في بيان لها تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن ” الاجراءات التي تهدد حرية الإعلام في العراق ، وخاصة قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية (CMC) الأخير بتعليق ترخيص تشغيل تسعة قنوات فضائية وتحذير […]

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