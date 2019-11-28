العراق.. ثمانية قتلى في مواجهات بمحافظة ذي قار

2019/11/28 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن ثمانية متظاهرين لقوا حتفهم خلال مواجهات بين متظاهرين ورجال الشرطة في محافظة ذي قار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المواجهات أدت كذلك إلى إصابة نحو 45 شخصا.





ومنذ الساعات الأولى لفجر الخميس، اصطدم متظاهرون مع قوات الأمن خلال محاولة رجال الشرطة استعادة السيطرة على جسري النصر والزيتون وسط المدينة.

يذكر أن المواجهات بين رجال الشرطة ومتظاهرين بدأت عند الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي .

وقطعت الأربعاء، أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في جنوب العراق غداة يوم دموي في هذا البلد الذي يشهد منذ شهرين اضطرابات تعد الأسوأ في تاريخه الحديث.

وكالة الصحافة الفرنسية أشارت في وقت سابق من يوم الأربعاء إلى أن متظاهرين اثنين قتلا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي دارت عند جسر الأحرار في بغداد، وأدت إلى إصابة ما لا يقل عن 25 متظاهرا بجروح بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وتتواصل بالعراق احتجاجات شعبية منذ شهرين مطالبة بـ"إسقاط الحكومة".

ويواصل متظاهرون قطع الطرق، خصوصا في بغداد وعلى مداخلها، ما أدى الى قطع طريق رئيسي يؤدي الى محافظة بابل حيث شهدت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين أعمال عنف خلفت حوالي مئة جريح أغلبهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الأمن، وفقا لمصادر طبية.

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