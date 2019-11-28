غداً.. العراق والإمارات بقمة نارية خليجية

2019/11/28 | 10:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشهد بطولة خليجي 24، المقامة حاليًا في قطر، قمة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي العراق والإمارات، غدًا الجمعة، على ملعب خليفة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

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