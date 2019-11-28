بتوجيهات من القائد العام.. تشكيل خلايا أزمة لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات

2019/11/28 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات

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