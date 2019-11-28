بارزاني يغادر كوردستان متوجها لتركيا في اول زيارة له منذ تسلمه رئاسة الحكومة

2019/11/28 | 10:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ غادر رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني مطار اربيل الدولي صباح اليوم الخميس متوجها الى تركيا في زيارة رسمية.

وسيلتقي رئيس الحكومة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وكبار المسؤولين الأتراك لإجراء محادثات تتركز بشأن العلاقات الثنائية والدور الحيوي لإقليم كوردستان في المنطقة.

ويضم الوفد المرافق عدداً من الوزراء والمسؤولين في حكومة إقليم كوردستان.

وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان قد تلقى دعوة لزيارة تركيا بعد تسنمه منصبه، بيد أنه ارتأى أن تكون زيارته الأولى الى بغداد في إطار برنامج عمل الحكومة الذي يضع في أولوياته إنهاء الخلافات مع الحكومة الاتحادية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار.

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