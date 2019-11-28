2019/11/28 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الولايات المتحدة الاميركية، الخميس، بيانا بشأن “المضايقات المتزايدة والترهيب” لوسائل الإعلام في العراق، مبينة ان احترام ودعم حق الصحفيين في أداء واجباتهم دون مضايقة أمر أساسي لحماية الديمقراطية .وقالت السفارة الاميركية في بيان تلقى المركز الخبري الوطني ، نسخة منه “نستنكر الاجراءات التي تهدد حرية الإعلام في العراق، وخاصة قرار هيئة الإعلام والاتصالات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تصدر بيانا بشأن “المضايقات المتزايدة والترهيب” لوسائل الإعلام في العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تصدر بيانا بشأن “المضايقات المتزايدة والترهيب” لوسائل الإعلام في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تصدر بيانا بشأن “المضايقات المتزايدة والترهيب” لوسائل الإعلام في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).