مصدر: فرقة العباس القتالية أرسلت تعزيزات عسكرية الى النجف

2019/11/28 | 10:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان فرقة العباس القتالية احدى تشكيلات هيئة الحشد الشعبي ارسلت تعزيزات عسكرية الى مركز مدينة النجف.

وذكر مصدر لـ"الغد برس"، ان "فرقة العباس القتالية احدى تشكيلات هيئة الحشد الشعبي والمقربة من المرجعية الدينية، أرسلت تعزيزات عسكرية الى مركز مدينة النجف، للمساعدة بتأمين حماية المراقد والمدنية القديمة ومكاتب المراجع والمدارس الدينية".

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