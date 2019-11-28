2019/11/28 | 10:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد مسؤولون إن 15 على الأقل من المدنيين الأفغان بينهم 8 أطفال و6 نساء لقوا حتفهم عندما انفجرت قنبلة زرعت على طريق في مركبتهم في إقليم قندوز بشمال البلاد

ومع استمرار الصراع لأكثر من 18 عاماً بين قوات الحكومة الأفغانية المدعومة من الخارج ومسلحي حركة طالبان، يتحمل المدنيون عادة وطأة الحرب وذلك بأعداد قياسية من القتلى والمصابين

وقال رئيس منطقة إمام صهيب محبوب الله سيدي، التي شهدت قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية وطالبان في الشهور القليلة الماضية إن الحادث وقع على طريق رئيسي في المنطقة

وأضاف "كانت العائلات في طريقها لحضور حفل زفاف عندما داست مركبتهم لسوء الحظ على قنبلة مزروعة على الطريق أودت بحياتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 15 مدنياً بينهم أطفال ونساء بانفجار قنبلة بأفغانستان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 15 مدنياً بينهم أطفال ونساء بانفجار قنبلة بأفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).