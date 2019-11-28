2019/11/28 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري امرأة رمضان آغا، المماثلة له في العُمر تقريباً، كانت أملاكها تضاهي أملاكه.لكنها ببساطتها وطيبتها، أودعت كل ما يتعلق بها في عُهدة الزوج.لقد استسلمت بوداعة ورضا لحياةٍ أسرية، لم يكن يحدّ من رغدها وسعادتها سوى الافتقار لذريّة مذكّرة ـ وهذا أيضاً، كان تضامناً منها مع شعور الرجل.ولو أنه القدرُ مَن أخذ أرواحَ ذريتها، الواحد بأثر الآخر.برغم مرضها، كانت ما زالت تأمل بإمكان إنجاب الصبيّ المأمول: لكن حي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الأول/ 5) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الأول/ 5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).