2019/11/28 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكد عضو مجلس النواب عبد الحسين النائب الموسوي، قانون انتخابات مجلس النواب الجديد سيسمح بصعود شخصيات كفؤة.

وقال في تصريح لـ"العهد نيوز "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي لـ" العهد نيوز": قانون انتخابات مجلس النواب الجديد سيسمح بصعود شخصيات كفؤة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي لـ" العهد نيوز": قانون انتخابات مجلس النواب الجديد سيسمح بصعود شخصيات كفؤة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).