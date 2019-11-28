حقوق الانسان النيابية تدعو عبر

2019/11/28 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

دعا عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب احمد الكناني، على ضرورة دعم المؤسسة التربوية وضرورة انتظام الطلاب بالدوام الرسمي وعودتهم للمقاعد الدراسية

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