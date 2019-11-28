الاتحاد العماني يساند ملف العراق في استضافة خليجي 25

2019/11/28 | 10:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى الاتحاد العماني لكرة القدم مساندته للعراق في استضافة بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين .

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