2019/11/28 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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متظاهرون يقطعون طريق كركوك- بغداد من جهة ديالى

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير الأمني، هشام الهاشمي، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، إرسال تعزيزات عسكرية ومدرعات إلى النجف القديمة لحماية المراقد ومكاتب المراجع الدينية.

وقال الهاشمي ففي تغريدة عبر منصته بـ"توتير"، إن "فرقة العباس

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، تشكيل ’’خلايا أزمة’’ في جميع المحافظات لضبط الأمن.

وقالت خلية الإعلام الامني في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إنه "لأهمية ضبط الامن وفرض ا

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن اغلاق مكاتب عدد من القنوات الفضائية في العراق، مبينة أن حرية التعبير هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية.

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد الي

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