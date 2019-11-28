إيران: اعتقال /7/ آلاف شخص بسبب الاحتجاجات

2019/11/28 | 10:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف المتحدث باسم لجنة #الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حسين نقوي حسيني، أن السلطات #الإيرانية اعتقلت /7/ آلاف شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها #إيران أخيراً.النائب […]

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