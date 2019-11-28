إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي العراقي مع إيران

2019/11/28 | 10:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، ان رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي"، وجّه بإعادة فتح منفذ مندلي الحدودي مع ايران بعد استكمال كافة المستلز...

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