أول اتحاد خليجي يدعم استضافة العراق لبطولة 25

2019/11/28 | 10:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أبدى الاتحاد العماني لكرة القدم مساندته للعراق في استضافة بطولة كأس الخليج في نسختها الخامسة والعشرين.

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