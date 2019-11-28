بالصور.. مشهد رائع من ساحة التحرير

2019/11/28 | 10:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} مع استمرار التظاهرات والاعتصامات في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، لا يزال المشاركون يرسمون اجمل اللوحات بتواجدهم الفعال في التظاهرة ليتداول الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي اجمل المشاهد للتظاهرات.

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