ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في صفوف المحتجين بمحافظة جنوبي العراق

2019/11/28 | 11:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر امنية، وطبية يوم الخميس ان حصيلة المواجهات في محافظة ذي قار جنوبي العراق ارتفع الى ما يقل عن 13 قتيلا واصابة العشرات.

وقالت المصادر ان الحصيلة في ذي قار ارتفعت الى 13 قتيلا، و 75 جريحا نتيجة اطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الامنية على المتظاهرين.

واندلعت مواجهات شديدة في الساعات الاولى من فجر اليوم حيث اقدمت القوات الامنية في جسر الزيتون بالناصرية بإطلاق النار على المحتجين مما ادى الى مقتل ما لا يقل عن ثمانية متظاهرين واصابة 45 اخرين.

وقالت المصادر ان المواجهات بين القوات والمتظاهرين بالقرب من جسر الزيتون لا تزال مستمرة.

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