2019/11/28 | 11:03 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفل توقيع كتاب للفنان التشكيلي صلاح حمه امين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 11:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفل توقيع كتاب للفنان التشكيلي صلاح حمه امين) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفل توقيع كتاب للفنان التشكيلي صلاح حمه امين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).