2019/11/28 | 11:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أنوار بابل الوكيل الحصري لسيارات نيسان في العراق، الخميس، عن استمرارها بيع السيارات بنظامي النقد والأقساط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرتقِ برحلتك .. نيسان سنترا متوفرة نقدًا وأقساط من شركة أنوار بابل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرتقِ برحلتك .. نيسان سنترا متوفرة نقدًا وأقساط من شركة أنوار بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).