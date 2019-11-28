محمد زكريا توفيق - تعاليم أبكتيتوس الرواقية

2019/11/28 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق من هو أبيكتيتوس (50-135م)؟ هو مدرس للفلسفة الرواقية.يعني حضرتك دايما تجيب لنا موضوعات صعبة ومكعبلة.قبل ما نعرف من هو أبكتيتوس، تكلمنا عن الرواقية؟ طيب ما هي الرواقية؟ الصبر يا أسيادنا.كله جاي في السكة.أبيكتيتوس يقول إن دراسة الفلسة ليست مجرد فذلكة، مقصورة على شرح عبارات ومفاهيم فكرية نظرية معقدة، ولكن بهدف تحسين حالك ومحتالك عمليا.الهدف من دراسة الفلسفة هو التخلص من الخيبة ......

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