غازي الصوراني - التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته في المجتمع الفلسطيني (10 والأخيرة)

2019/11/28 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غازي_الصوراني 28/11/2019التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته في المجتمع الفلسطيني (10 والأخيرة)الانقسام وحقائق الواقع الاجتماعي والاخلاقي في الضفة والقطاع:أشير في البداية إلى أن الشرائح الرأسمالية التابعة والرّثة بكل مسمياتها، هي محل منافسة بين حكومتي رام الله وحماس، حيث تسعى كل منهما إلى استثارة المتنفذين فيها، وإرضائهم عبر تأكيد حرص كل من الحكومتين –غير الشرعيتين- على مصالحهما، وهو أمر غير ......

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