عاصمة اقليم كوردستان تصدر تحذيرا: سنتخذ اجراءات قاسية بحق هؤلاء

2019/11/28 | 11:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حدد رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان فرست صوفي يوم الخميس مهلة مقدارها شهر واحد للمتجاوزين على شبكتي الماء الصالح للشرب، والكهرباء الوطنية لإزالة تجاوزاتهم وربط عدادات لقراءة الفاتورة.

وقال صوفي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد شرطة اربيل اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت اليوم انه منذ تاريخ 1/12/2019 وحتى 1/1/2020 ينبغي للمتجاوزين على الماء والكهرباء ربط العدادات وخلافه فسيعرضون انفسهم للمساءة القانونية.

واضاف انه بعد انتهاء هذه المهلة اعلاه سنشرع بحملة لإزالة التجاوز على شبكتي الماء والكهرباء ولن نستثني احدا من اجراءات تلك الحملة.

ونوه صوفي الى ان هذه المهلة تُعد فرصة للمتجاوزين لكي يتمكنوا وبشكل طوعي من ربط العدادات، مشددا انه بعد انتهاء المهلة سيتم غرامة المتجاوزين، واحالتهم الى المحكمة، وقطع الكهرباء عنهم.

واشار الى ان رئيس حكومة اقليم كوردستان، و ويزر الداخلية يدعمان بكل ما يتوفر من امكانيات الحملة، كاشفا عن تشكيل قوة امنية لتنفيذ الحملة.

واكد المحافظ انه بعد 1/1/2020 سنتخذ اجراءات قاسية جدا بحق المتجاوزين على شبكتي الماء والكهرباء.

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