إرسال قيادات عسكرية إلى محافظات عراقية لضبط الأمن ومقتل 13 متظاهرا برصاص الأمن في الناصرية

2019/11/28 | 11:12 - المصدر: فرانس 24

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أعلن الجيش العراقي إرسال بغداد عدة قيادات عسكرية إلى عدد من المحافظات للمساعدة على ضبط الأمن في وقت اشتدت فيه وتيرة الاحتاجاجات الشعبية في العراق والتي خلفت إلى حد الآن مئات القتلى في صفوف المحتجين. وأفادت مصادر طبية الخميس بأن قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية وقتلت 13 شخصا على الأقل.

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