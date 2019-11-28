2019/11/28 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "أودي" الألمانية المصنعة للسيارات، أنها ستخفض قوتها العاملة بآلاف الوظائف، كجزء من تغييراتها "الدراماتيكية" في رحلة التحول للتركيز على تصنيع السيارات الكهربائية.وقالت الشركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أودي تركز على تصنيع السيارات الكهربائية وتخفض الاف الوظائف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أودي تركز على تصنيع السيارات الكهربائية وتخفض الاف الوظائف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).