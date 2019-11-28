2019/11/28 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القديم "يويفا"، قائمة اللاعبين الأربعة المرشحين لجائزة الأفضل في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الحساب الرسمي لـ"يويفا" عبر "تويتر"،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رباعية ليفاندوفسكي تنافس توهج ميسي بدوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رباعية ليفاندوفسكي تنافس توهج ميسي بدوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).