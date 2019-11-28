2019/11/28 | 11:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجيّة العراقية تدين ما تعرَّضت له قنصليّة إيران في النجف، وتؤكد ان ما حدث لا يُمثل وجهة نظر رسميّة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 11:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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