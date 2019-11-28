المباشرة بصرف مستحقات مسوقي محصول الشلب في النجف الاشرف

2019/11/28 | 11:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة اليوم الخميس، مباشرة فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في النجف الاشرف بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الشلب للعام 2019-2020.

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