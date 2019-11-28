متظاهرو النجف يقطعون طرقاً رئيسية في المحافظة واصحاب محال تجارية يعلنون إغلاقها تضامناً مع الاحتجاجات

2019/11/28 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أقدم محتجون في محافظة النجف، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، على قطع طرق رئيسية في المحافظة وحرق ال...





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