المتحدث باسمه: عبدالمهدي سيستبدل أكثر من نصف كابينته الوزارية

2019/11/28 | 11:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد المتحدث باسم الحكومة #وليم_وردة، أن رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي سيصدر قائمة باستبدال أكثر من نصف الكابينة الوزارية قريباً.وقال وردة في تصريح صحافي إن «عبدالمهدي يعد […]

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