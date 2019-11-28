طقس العراق خلال الأيام الخمسة القادمة.. هطول أمطار متوقعة

2019/11/28 | 11:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، هطول أمطار وحدوث عواصف رعدية خلال الأيام الأربعة المقبلة في البلاد....

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