2019/11/28 | 11:32 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العربية: ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات فى الناصرية بالعراق إلى 13 شخصا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 11:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العربية: ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات فى الناصرية بالعراق إلى 13 شخصا) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العربية: ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات فى الناصرية بالعراق إلى 13 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).