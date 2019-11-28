مقتل جنديين تركيين بهجوم صاروخي على الحدود مع سوريا

2019/11/28 | 11:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقتل جنديين من قواتها جراء هجوم صاروخي تعرضت له قاعدة عسكرية في بلدة أقجة قلعة جنوبي البلاد، عند الحدود مع سوريا.

وقالت الوزارة إن الهجوم وقع يوم أمس، واستهدف قاعدة على الجانب الآخر من بلدة تل الأبيض السورية، التي استولت عليها تركيا بعد عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي.وأضافت في بيان لها أن القوات التركية فتحت على الفور النيران نحو مصدر الهجوم، واستمرت العمليات في المنطقة.

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