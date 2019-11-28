بالفيديو... تظاهرة للطلبة والمواطنين تقطع طريق بغداد ديالى جزئيا مقابل ناحية جديدة الشط

2019/11/28 | 11:40 - المصدر: الغد برس

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تظاهرة للطلبة والمواطنين تقطع طريق بغداد ديالى جزئيا

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تظاهرة للطلبة والمواطنين تقطع طريق بغداد ديالى جزئيا مقابل ناحية جديدة الشط

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