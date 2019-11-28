كوركيس: معسكر المنتخب يسوده التفاؤل بالمضي قدما في بطولة الخليج

2019/11/28 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المدير الإداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس، ان مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، سيعتمد على اللاعبين الأفضل بدنياً بغض النظار ان كانوا في التشكيل الأساسي

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