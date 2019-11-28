تعرف على اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الولار

2019/11/28 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الخميس، (28 تشرين الثاني 2019).

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.600 دينار

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