سعر النفط الأدنى المطلوب لاستقرار ميزانيات دول الخليج

2019/11/28 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف تقرير أعده صندوق النقد الدولي، عن متوسط سعر برميل النفط الذي تحتاجه ميزانيات دول الخليج، لكسر الفارق بين معدلات إيراداتها وإنفاقها.

ووفقا للتقرير فإن قطر تتمتع بأدنى سعر تعادل لبرميل النفط بالنسبة لدول منطقة الخليج بنحو 48.8 دولار للبرميل في 2019، ونحو 45.7 دولار في 2020.

وتلي قطر في المرتبة الثانية الكويت بسعر برميل عند 54.3 دولار في 2019، وقرابة 54.7 دولار في 2020، بعدها الإمارات بـ70.2 دولارا في 2019، و70 دولارا في 2020.

فيما يصل سعر التعادل للسعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى 86.5 دولار للبرميل في 2019، و83.6 دولار للبرميل في 2020، أما سلطنة عمان، فيبلغ سعر التعادل لاقتصادها 87.3 دولار للبرميل في 2019 و87.6 دولار في 2020.

في حين يلزم البحرين في 2019 نحو 95.1 دولار للبرميل، و91.8 دولارا للبرميل في 2020.

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