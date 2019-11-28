“تويتر” يتوجه لحذف الحسابات غير الفعالة

2019/11/28 | 11:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت شبكة “#تويتر” توجهها لحذف الحسابات غير الفعالة خاصة من لم يقم بفتح حسابه منذ ستة أشهر.وأرسلت تويتر رسائل بريد #إلكتروني لبعض أصحاب الحسابات لتحثهم […]

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