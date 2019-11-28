مدرب منتخب الامارات: ندرك مدى قوة المنتخب العراقي وسنحاول تقديم اداء جيد

2019/11/28 | 11:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب المنتخب الاماراتي فان مارفيك مدى قوة المنتخب العراقي من الناحيه الفنية والبدنية مبينا أن العراق يعد رقما صعبا في البطولة.

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