2019/11/28 | 11:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مراد العماري عادل عبد المهدي باعتباره مايسترو النفوذ الايراني في العراق يعمل منذ بداية احداث انتفاضة تشرين باتجاهين ” الأول ” مَؤْسَسَة العنف ضد المتظاهرين ، و ” الثاني ”...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي وتكنولوجيا الكذب) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي وتكنولوجيا الكذب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).