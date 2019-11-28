كاتانيتش: عملت مع منتخب الامارات واعرف الكثير عنه

2019/11/28 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

أوضح مدرب منتخب العراق بكرة القدم كاتانيتش، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)،في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الامارات الجمعة في الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى ببطولة خليجي 24 الجارية في الدوحة، أنه عمل مع منتخب الامارات ويعرف الكثير عنهم.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء: "لدينا اليوم وحدة تدريبية اخيرة وسنعلم من خلالها اللاعب الجاهز لمباراة الغد، فالجميع يقول انا جاهز وسأختار الاكثر صدقا".

وأضاف، أن "كرة القدم هكذا، وأملي باللاعبين ان يكونون قد فهموا رسالتي بعد المباراة الاولى، فالفريق القطري كان الافضل والبطولة هي اختيار لنوعية اللاعبين، وانا واثق ان الفريق في الفترة الاخيرة كان جيدا".

وتابع كاتانيتش "عملت مع فريق الامارات واعرف الكثير عنهم واقدم شكري للقائمين في الامارات".





يشار الى منتخب الامارات هومن يتصدر فرق المجموعة وبفارق الاهداف ن الفريق العراقي.

بغداد اليوم- متابعة

أكد مدرب منتخب الامارات بكرة القدم، فان ماركت، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، أن الفريق العراقي منتخب جيد، ولديه اسلوب لعب خاص به.

وقال ماركت في مؤتمر صحفي، إن "الفريق الاماراتي سيحاول التركيز بمباراته امام الفريق العرا

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تأهل فريق برشلونة الأسباني إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه بمباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات، على ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1.

برشلونة رفع رصيده إلى 11 نقطة، وضمن التأهل وصدارة المجموعة الس

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فرض فريق ليفربول التعادل على نظيره فريق نابولي , بنتيجة 1-1 , في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب " أنفيلد " في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع فريق ليفربول رصيده الى 10 نقاط في صدارة ال

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