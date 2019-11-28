“فديو”.. تجدد الاشتباكات في الناصرية والقوات الامنية تنسحب من جسر الزيتون

2019/11/28 | 12:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الخميس، بتجدد الاشتباكات في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن ” الاشتباكات تجددت مع اطلاق الرصاص الحي عند جسر الزيتون”.واضاف ان “القوات الامنية انسحبت من جسر الزيتون، والمتظاهرون يتقدمون”، مشيرا الى “اندلاع النيران داخل مبنى فوج المهمات الخاصة في الناصرية”.[…]

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