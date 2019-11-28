تراجع أسعار النفط الآجلة في الأسواق العالمية

2019/11/28 | 12:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:تراجعت أسعار النفط الآجلة في الأسواق العالمية، اليوم الخميس، مدفوعة ببيانات أمريكية أظهرت ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى 12.9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى قياسي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مساء الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 22 تشرين ثاني الجاري، بـ 1.6 مليون برميل.وبحلول الساعة (07:56 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم شباط بنسبة 0.44 %أو 28 سنتا إلى 62.73 دولارا للبرميل.كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم كانون ثاني بنسبة 0.64 %أو 36 سنتا إلى 57.75 دولارا للبرميل.وعززت الولايات المتحدة موقعها كأكبر منتج للنفط الخام في العالم، تتبعها السعودية ثانيا بـ 11.3 مليون برميل يوميا وروسيا ثالثا بـ 11.23 مليون برميل يوميا.

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