مصدر: ارتفاع حصيلة القتلى في ذي قار إلى 14 متظاهرا و102 جريح

2019/11/28 | 12:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر بدائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، بارتفاع أعداد القتلى والمصابين في تظاهرات المحافظة منذ فجر اليوم.

وذكر المصدر لـ الغد برس"، أن "أعداد القتلى من المتظاهرين وصل إلى 14 متظاهرا"، مؤكدا أن "المصابين بلغ عددهم 102".

وبين المصدر، أن "الأجهزة الطبية وجهت نداءً إلى المواطنين للتبرع بفئات الدم السالب، نظرا لشحتها".

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