2019/11/28 | 12:11 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى وعشرات الجرحى في الناصرية بالعراق وحظر تجوال في المدينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 12:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وعشرات الجرحى في الناصرية بالعراق وحظر تجوال في المدينة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وعشرات الجرحى في الناصرية بالعراق وحظر تجوال في المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).