الأسد: تظاهرات العراق وإيران ولبنان عناوينها جميلة وما خلفها قبيح

2019/11/28 | 12:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد رئيس النظام السوري #بشار_الأسد أن التظاهرات الأخيرة في #إيران والعراق ولبنان التي تخرج تحت عناوين #الكرامة والحرية وغيرها يمكن أن تكون أقنعة جميلة ولكن ما […]

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