نقيب المعلمين في نينوى: الدوام والامتحانات الفصلية مستمرة بشكل طبيعي وانسابية الدوام مستمرة

2019/11/28 | 12:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

أكدت نقيب المعلمين في محافظة نينوى رعد الجبوري، اليوم الخميس، انها لم تسجل أي حالة اضراب في مدارس المحافظة، مؤكدة أن الدوام يسير

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