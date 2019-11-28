2019/11/28 | 12:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صلاح الدين

اشار محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، الى إفتقار قضاء العلم الى الكثير من الخدمات الأساسية.

وقال خليل لـ"العهد نيوز" اليوم الخميس،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ صلاح الدين لـ"العهد نيوز" قضاء العلم يحتاج الى الكثير من الخدمات الأساسية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ صلاح الدين لـ"العهد نيوز" قضاء العلم يحتاج الى الكثير من الخدمات الأساسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).