بوست.. تعرف شنو يعني هذا الموقف ؟

2019/11/28 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: زيد خورشيد رادو يخربوها بالاغراءات المالية و التعيينات ما فادت رادو يخربوها بالقتل والعنف ما فادت مهلة ٤٥ يوم ما فادت حظر تجوال ما فادت بمندسين ما فادت حرق العلم و استفزاز ما فادت هسة اندارو على مدارس المرجعية و هم مراح تفيد عمي الله بالخير ؛ الشعب صار يعرف اللي الة و العليه […]

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