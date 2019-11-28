2019/11/28 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: سامان نوح استمرار عمليات القتل بالرصاص الحي.وأنباء عن مقتل 13 متظاهرا في الناصرية خلال الساعات الماضية “بمعركة استعادة الجسور”.(والحكومة تتحدث عن ضبطها للنفس وصبرها مع المحتجين).– الافراج بكفالة عن محافظين سابقين ونائبين حاليا متهمين بالفساد.(ان كان يتم الافراج عنهم اليوم بالكفالة والتظاهرات على أشدها، فماذا سيفعلون غدا: الاعتذار منهم وتعويضهم […]

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